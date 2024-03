Présidentielle 2024 : Amadou Ba aurait-il été « abandonné » par Benno et Apr en pleine campagne ?

XALIMANEWS-Durant le week-end, Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar (Bby, majorité), a convié ses camarades de parti à une réunion élargie du directoire de campagne. Remarquablement, aucun ministre en fonction n’a assisté à cette session, à l’exception de Pape Malick Ndour.

Le responsable de la propagande et de la mobilisation, Farba Ngom, a brillé par son absence, de même que les structures de l’APR telles que la Cojer et le Meer. Seuls Aminata Mbengue Ndiaye et Samba Sy, récemment évincé, représentaient les alliés. Par ailleurs, les DG, députés et maires apéristes étaient notablement absents, selon les informations de DirectNews. Deux DG ont bravé le président Macky Sall en assistant à la réunion : Doura Baldé (Lonase) et Lamine Dieng (IPRES).

Le lancement de la campagne d’Amadou Ba à Mbacké, prévu par un meeting inaugural, a été contrecarré par le refus des responsables locaux de le recevoir, craignant les représailles du président Macky Sall. Ce malaise au sein de l’APR entrave la dynamique de la campagne, avec des responsables désemparés et des contraintes multiples. Amadou Ba, laissé à lui-même, tente de forger sa propre voie, mais se heurte à un personnel non politique.

La priorité principale pour beaucoup de responsables de l’APR est de relancer le processus électoral pour garantir une élection inclusive. Amadou Ba devra surmonter de nombreux obstacles, alors que l’APR semble paradoxallement saper ses propres fondements.

L’avenir révélera la suite des événements, d’autant plus que les fonds et la logistique destinés aux communes ne sont pas encore entre les mains du candidat Amadou Ba.