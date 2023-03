« Macky Sall pense que s’il part, le Sénégal ne fonctionnera plus, et d’ailleurs il pense qu’il a tellement raison qu’il est en train de se dédire. Il faut qu’on le raisonne un peu, il faut absolument qu’on le résonne. Je lui dis clairement : partez en 2024 et laissez-moi les clés du pays, et je vais pouvoir le diriger », a-t-il déclaré.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy