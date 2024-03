Présidentielle 2024 : au stade Iba Mar Diop de la Médina, le vote se déroule dans le calme

XALIMANEWS-Ce dimanche 24 mars 2024, le Sénégal va élire un nouveau président de la république. A la Médina, très tôt ce matin, les populations sont sorties pour effectuer leurs devoirs citoyens.

A la Medina, au stade Iba Mar Diop, juste après la prière du Fadjar, les populations ont commencé à affluer vers les bureaux de vote. Cependant, le scrutin a un peu tardé à démarrer, dans certains bureaux de vote, comme le bureau 11 où les électeurs ont commencé à effectuer leurs devoirs citoyens, vers 8 heures et 15 minutes. Cependant, le scrutin ce passe dans le calme. Les populations commencent à affluer massivement vers ce temple du sport sénégalais. La situation est calme sous la protection des forces de l’ordre et la supervision des observateurs, de la société civile, et étrangers.

Rappelons que le centre de vote du stade Iba Mar Diop comme 14 bureaux de vote.