Présidentielle 2024 : Babacar Gaye constitutionnaliste, « Ceux qui vont voter aujourd’hui avaient 4 et 5 ans en 2012. Ils vont juger le président, voter pour ou contre le pouvoir qui s’est exercé depuis 2012 »

XALIMANEWS-Le constitutionnaliste Babacar Gaye était l’invité de l’émission RFI Matin ce vendredi. Le professeur Droit a évoqué le scrutin présidentiel de ce dimanche 24 mars 2024, qui présente une nouveauté par rapport aux élections précédentes.

« Oui, c’est une élection cruciale, celle que nous allons avoir le 24 mars 2024. » A d’abord déclaré le constitutionnaliste. « Cruciale ? « Parce que d’abord le président sortant n’est pas candidat et c’est la première fois qu’on se retrouve dans une telle situation et donc c’est une occasion d’avoir des candidats qui vont venir présente leurs programmes, discuter autour des programmes. Et je sais que la plupart des candidats ont des programmes, qu’ils ont proposés. » A-t-il poursuivi, regrettant « qu’il n’ y ait pas eu de débats, de discussions entre candidats sur les programmes, mais ils ont chacun tout de même proposé un programme ». Pour lui, il y a une nouveauté sur le scrutin de ce dimanche. « Auparavant on disait des hommes, L’élection présidentielle c’était la rencontre d’un homme avec son peuple et il n’y avait pas véritablement de débats autour des programmes. Cette fois-ci on a eu des programmes, des candidats qui ont même écrit des ouvrages sur ce qu’il veulent faire, sur l’ambition qu’ils ont pour le pays. Ça c’est quelque chose de nouveau pour le pays ». Le professeur de Droit de renchérir, « Ceux qui vont voter aujourd’hui, sont des jeunes qui avaient 4 ans et 5 ans en 2012. Ils n’ont connu que le président Macky Sall au pouvoir. Ils n’ont connu pas d’autres présidents, d’autres références, la seule référence c’est le président. Ils vont juger le président, voter pour ou contre le pouvoir qui s’est exercé depuis 2012. »