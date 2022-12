Dans l’attente du « oui » ou « non » présidentiel, Benno Bokk Yaakaar « lance un appel pressant à toutes les composantes de la coalition, aux démocrates et républicains de tous bords, aux forces vives de la nation, à tous les Sénégalais de bonne volonté de l’intérieur et de l’extérieur du pays pour que, dans un élan de vaste rassemblement, le candidat désigné le moment venu assure le triomphe de notre camp pour poursuivre dans la sérénité, la paix et la stabilité les vastes réformes devant nous conduire à l’émergence à l’horizon 2035. » Sur le chemin qui reste à parcourir vers cette échéance, Benno Bokk Yaakaar dénonce « l’émergence dans notre espace public de courants politiques de type populiste développant des discours systématiques de violence à travers les médias et les réseaux sociaux avec, au surplus, des alliances avec des groupes dont les idéologies de référence tournent totalement le dos aux valeurs de la République et de l’Etat de droit. » D’où le recours nécessaire « à tous les moyens de droit pour la défense intransigeante de la République, de la démocratie, de l’unité et la cohésion nationale, la paix civile et l’Etat de droit. »

