Présidentielle 2024 / Campagne électorale : Idrissa Seck affirme son soutien et son engagement envers le secteur informel

XALIMANEWS-Le candidat Idrissa Seck a accueilli une importante délégation du mouvement du secteur informel, regroupant plusieurs associations telles que les ouvriers du bâtiment, du commerce et les marchands ambulants, dirigée par Dame Badiane du mouvement M6.

Idrissa Seck a partagé des souvenirs personnels en rappelant que son père travaillait dans le secteur informel, ce qui lui a permis de comprendre les défis et les réalités de ce milieu dès son jeune âge.

« Mon père était dans le secteur informel. Il m’est arrivé plusieurs fois, avant d’aller à l’école, de porter son balluchon et de l’amener au marché », confie Idrissa Seck.

Il souligne que sa propre trajectoire, passant par des postes ministériels et de Premier ministre, démontre que chacun peut réussir avec courage, endurance et volonté de travail, une perspective qu’il souhaite pour toutes les familles du secteur informel.

‘’Le secteur informel est important. Tous les jours, ils sont en quête de revenus, quelque faible que cela puisse être pour assurer leur dépense quotidienne », analyse Idrissa Seck, soulignant que cela le touche personnellement.

Reconnaissant l’importance du secteur informel dans l’économie nationale, Idrissa Seck a insisté sur le besoin de soutien de l’État envers les entrepreneurs et les travailleurs du secteur, soulignant que son programme Pacte met en avant le travail comme pilier central du développement national.

‘’Nous pensons que la construction du pays doit d’abord passer par un soutien abondant et ferme de l’État en direction de ceux qui entreprennent, ceux qui ont le courage et l’initiative de se réveiller et de se mettre en mouvement pour créer de la ressource, de la richesse et entretenir leur famille’’, dit-il.

Les membres du mouvement M6 ont appelé à une reconnaissance accrue de leur contribution à l’économie du pays et ont exprimé leurs difficultés à vivre décemment, à posséder un logement et à faire face aux évictions constantes malgré leur occupation souvent illégale de l’espace public. Ils ont également plaidé pour une formalisation progressive du secteur informel.