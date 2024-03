Présidentielle 2024 / Campagne électorale : Idrissa Seck s’engage à libérer Keur Massar de l’emprise des inondations

XALIMANEWS-Les habitants de Keur Massar, qui sont confrontés chaque année à des problèmes d’inondations, peuvent désormais compter sur le soutien d’Idrissa Seck pour prendre en charge leurs préoccupations.

Lors de sa visite dans le département de Keur Massar hier, le leader du parti Rewmi a été accueilli par une forte mobilisation des partisans de la ministre Aminata Assome Diatta.

Cette dernière a démontré sa force en réservant un accueil chaleureux à son nouveau mentor.

S’adressant à la foule composée de jeunes et de femmes, l’ancien président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a souligné les inondations persistantes que les autorités ont du mal à résoudre.

En tant que candidat à l’élection, il a promis des solutions pour mettre fin à ce problème.

« Nous sommes très satisfaits de cette forte mobilisation malgré la chaleur et le mois de ramadan. Nous avons constaté en cours de route que le département de Keur Massar est toujours confronté à des problèmes d’inondations. Les conditions routières sont catastrophiques », a regretté Idrissa Seck. Il a ensuite ajouté : « C’est pourquoi dans le programme que nous avons élaboré, nous mettrons l’accent sur l’assainissement pour résoudre les problèmes du département de Keur Massar ».

Avant Keur Massar, la caravane de la coalition Idy2024 a fait escale aux marchés Hlm, Petersen et Sangada, où il a rencontré les commerçants du secteur informel. Cela a été l’occasion pour Idrissa Seck de présenter son programme Pacte (Paix, autorité, compétence et compassion, travail et espoir).