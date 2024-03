Présidentielle 2024 : Dr Cheikh Tidiane Dièye, le candidat qui bat campagne pour un autre

XALIMANEWS- C’est une démarche inédite dans une campagne présidentielle. Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, un candidat à l’élection est en train de battre campagne pour un autre candidat. Cheikh Tidiane Dièye, pour ne pas le nommer, fait figure de ténor dans les rangs de la coalition Diomaye Président, un allié de taille pour avoir suscité moult interrogations et attiré l’attention sur son profil « désintéressé de la politique politicienne ».

Mais pour d’aucuns, son alliance avec Pastef est des plus logiques. En militant engagé et acteur politique indépendant, Cheikh Tidiane a été de tous ses combats pour la démocratie, la bonne gouvernance, l’Etat de droit, la justice et les droits et libertés civiles et politiques, ces vingt dernières années. Ainsi, selon un proche, il a plusieurs points de convergence avec le Projet Pastef et avec Ousmane Sonko.

« Cheikh Tidiane Dièye et Ousmane Sonko sont deux dignes fils de Ziguinchor qui ont fréquenté les mêmes écoles et l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je peux dire deux personnes qui se ressemblent et qui partagent les mêmes idées».

Acteur de développement, Cheikh Tidiane Dièye est membre de plusieurs comités techniques de la CEDEAO. Il est, notamment, très actif dans le comité régional de négociation de l’accord de partenariat économique (APE), la Task Force régionale sur le schéma de libéralisation des échanges, le comité de rédaction du programme communautaire de développement (PCD) de la CEDEAO et le comité scientifique de l’institut de l’Afrique de l’ouest. Le parcours du président de la plateforme ‘’Avenir « Sénégal Bi Ñu Bëgg « est, dès lors, marqué par un engagement pour le développement du Sénégal et de l’Afrique. Convaincu de pouvoir apporter le changement, avec sa brillante carrière académique, Cheikh Tidiane Dièye croit, fermement, à un changement politique profond.

L’alliance entre l’ex membre de la société civile et le leader de Pastef devraient alors apporter des réformes dans le système sénégalais. « On a éliminé injustement notre candidat Ousmane Sonko de la course à la présidentielle et cela nous a permis de comprendre que si on souhaite se débarrasser de ce régime, il faut des stratégies et une solidarité solide. C’est pourquoi nous avons opté d’avoir plusieurs candidats à la candidature à l’élection présidentielle de 2024 », dixit Julien Sagna, mandataire du Dr Cheikh Tidiane Dièye qui partage, ainsi, l’option de son mentor de maintenir leur candidature et de battre campagne pour Bassirou Diomaye Faye.



« Nous avons exécuté sans hésitation pour sauver le Projet. Nous assumons notre posture de maintenir notre candidature. Mais nous allons battre campagne pour le candidat Bassirou Diomaye Faye. C’est une situation exceptionnelle. Mais c’est en réponse à un contexte exceptionnel », a t-il expliqué.