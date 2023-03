XALIMANEWS: “RDS (Rewmi Diaspora Stratégies) est un mouvement de réflexions et de propositions, regroupant des militants et des sympathisants, du parti Rewmi dans la Diaspora et au Sénégal. Depuis sa création en 2020, Rewmi Diaspora Stratégies s’est toujours fixé comme objectif d’œuvrer, par tous les moyens, au rayonnement du parti Rewmi et de son leader Idrissa Seck.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy