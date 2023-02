XALIMANEWS-La Délégation départementale de l’Alliance des Forces de Progrès (Afp) de la section de Saint-Louis s’oppose à la candidature de Alioune Sarr comme candidat de ladite formation politique à la présidentielle 2024 prévue le dimanche 25 février 2024.

En réunion, sous la directive du secrétaire général de la Délégation départementale et Secrétaire général de la Coordination régionale de Saint Louis, Bouna Mohamed Seck, à l’issue de débats profonds, une résolution a été adoptée à l’unanimité.

Considérant que l’Afp est un parti structuré, démocratique et organisé, avec un parcours qui se confond avec les plus belles pages de l’histoire du Sénégal de ces 23 dernières années, considérant que cette agitation malsaine ne saurait imposer à l’AFP un calendrier et des objectifs non définis de manière transparente dans ses instances régulières et habilitées, la Délégation départementale de Saint-Louis condamne avec la dernière énergie les agissements, les montages grossiers et les artifices malhonnêtes de ces apprentis sorciers qui prétendent désespérément exceller dans leur nouvelle discipline, l’ingénierie en escroquerie politique.

Bouna Mohamed Seck et Cie ont aussi félicité l’écrasante majorité des responsables et des camarades qui se sont éloignés de ceux-là, connus dans tout le Département et qui ne sont guère des parangons de vertu et d’honorabilité, embourbés dans le culte du complot et toujours prompts à gérer leurs propres intérêts.