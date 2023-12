La coalition, composée de partis et de mouvements politiques, a investi Abdoul Mbaye, président du parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), comme candidat. Abdoul Mbaye, économiste et banquier, ancien Premier ministre du Sénégal, a été choisi en raison de son profil exaltant et compétent, comme l’a souligné la coalition lors de la cérémonie d’investiture le 9 décembre 2023.

