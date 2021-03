XALIMANEWS : Au parti Rewmi d’Idrissa Seck, on ne fait aucun cadeau au leader de PASTEF. Après les nombreuses sorties incendiaires de son mentor, Yankhoba Diattara se fait aussi remarquer dans le discours va-t-en-guerre. Invité ce mercredi d’une radio de la place, le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications estime qu’Ousmane Sonko, pour avoir appelé à la mobilisation et à la résistance, est « responsables de tous les dommages humains comme matériels » notés lors des violentes manifestations. Le poulain d’Idrissa SECK qui semble vouloir oublier l’affaire du viol trouve que le député mis en cause doit assumer la responsabilité de tous ces dégâts et devra en répondre. Allant plus loin, Yankhoba Diattara déclare que pour avoir appelé à l’insurrection, pour avoir discrédité les Institutions de la République, Ousmane Sonko s’est lui-même disqualifié de la course à la présidentielle de 2024.

