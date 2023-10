« Nous, le Parti démocratique sénégalais, vous savez que nous pourrons être parrainés par nos maires, nos députés, il n’y a aucun problème. Néanmoins, nous avons choisi de lancer notre campagne de collecte de parrainage par les citoyens pour plusieurs objectifs. D’abord permettre aux citoyens militants et sympathisants qui veulent voir Karim devenir président de la République, d’avoir un contact direct avec le candidat Karim Wade, c’est à dire la fiche de parrainage qui porte le numéro 21 », a déclaré Maguette Sy, secrétaire national chargé des élections du Parti démocratique sénégalais, par ailleurs coordonnateur national des opérations de collecte du candidat Karim Wade. Qui plus est, il ajoute : « il nous était bien qu’on se retrouve aujourd’hui, ici, avec les délégués régionaux nommés par le président Abdoulaye Wade pour la campagne de collecte, mais aussi nos responsables de parti, les secrétaires généraux adjoints et tous les responsables de fédération, les sections et des organismes internes. Mais surtout pour revenir aussi sur les enjeux de cette campagne de parrainage. »

