Présidentielle 2024 : le président des États-Unis Joe Biden félicite Bassirou Diomaye Faye

XALIMANEWS-Dans une déclaration officielle, le président Joe Biden a félicité Bassirou Diomaye Faye pour son élection en tant que prochain président du Sénégal.

« Je félicite Bassirou Diomaye Faye pour son élection comme prochain président du Sénégal. Et j’adresse mes vœux les plus chaleureux au peuple sénégalais, qui a démontré que le droit de voter et de faire compter son vote, reste le seuil de liberté de la démocratie. Pendant plus de six décennies, le Sénégal et les États-Unis ont approfondi leur partenariat, notamment en se tenant debout… » Peut-on lire dans le message du président du pays de l’Oncle Sam.