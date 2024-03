Présidentielle 2024 : Léna Sène, « Diomaye Faye a rappelé que le Sénégal est un état indépendant, qui est ouvert à tous types de partenariat. Le Sénégal ne se limitera pas à un partenariat avec un ou deux pays »

XALIMANEWS-L’économiste qui a soutenu la coalition Diomaye 2024, dans cet entretien accordé à la chaîne arabe Al Jazeera, a témoigné sur le président Bassirou Diomaye Faye avant d’évoquer le nouvel plan du président nouvellement avec les autres pays de la sous région et la France.

Concernant le président nouvellement élu, Léna Sène témoigne. « Ce que nous savons, c’est que c’est un homme avec de la détermination, qui veut le changement et comprend le peuple sénégalais qui veut aussi ce changement. A-t-elle déclaré d’emblée avant de poursuivre. Je ne suis pas du tout surpris par sa victoire, une victoire au premier tour, il ne faut pas l’oublier ». La Métisse senegalo-ukrainienne de revenir sur l’importante de cette victoire sur la démocratie sénégalaise. « Le plus important c’est que le président Bassirou Dioaye Faye a clairement mentionné qu’il veut le renforcement de la CEDEAO, il croit en l’Union pour aider notre économie. Nous sommes entrain de préparer l’exploitation du gaz et du pétrole. Ce n’est pas cela qui va déterminer notre économie. C’est le peuple. Et le peuple a besoin d’avoir un meilleur pouvoir d’achat avec une baisse du coût de la vie ». Pour Léna Sène, « c’est exactement le plan de Bassirou Diomaye Faye, et c’est ce que le peuple veut. » Et quid des relations du Sénégal avec ses partenaires africains et la France par rapport au nouvel plan prôné par le nouveau président sénégalais, elle avoue . « Ce qu’il (Bassirou Diomaye Faye) a dit est très clair, il a rappelé que le Sénégal est un état indépendant, qui est ouvert à tous types de partenariat. Le Sénégal ne se limitera pas avec un partenariat avec un ou deux pays. Nous sommes prêts à travailler et collaborer avec différents partenaires, de manières transparentes. »