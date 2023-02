Selon L’Info, ‘’Déthié Fall annonce sa candidature’’ et promet de ‘ »mettre au service du pays cette forte expérience politique de 19 ans et 22 ans d’expériences professionnelles pour un développement maitrisé avec la base, rigueur et détermination, séreux et bonne gouvernance, éthique et déontologie’’.

