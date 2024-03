Présidentielle 2024 : les Dakarois pressés d’aller voter, pour que le pays retrouve calme et stabilité

XALIMANEWS-Le premier tour du scrutin qui se profile ce dimanche 24 mars 2024, met fin à l’attente vécue par les électeurs, qui nourrissent soulagement et espoir. A 3 jours du vote, les Dakarois sont pressés d’aller aux urnes après tant de violences, de disputes qui ont jalonné le pays durant ces dernières années, avec son lot de morts et de blessés

Dans un reportage fait par Radio France Internationale, à 3 jours du scrutin présidentiel, des Dakarois manifestent leur empressement d’aller voter, afin que le pays retrouve calme, stabilité, ce qui faisait son charme et faisait du Sénégal, la vitrine de la démocratie en Afrique.

« On a été à bord du précipice, il y a eu recul démocratique. Les gens n’ont pas pu travailler, le pays a tourné au ralenti. Maintenant, il y’a pas meilleure occasion que d’aller voter et faire prévaloir l’expression du suffrage universel. C’est la démocratie en jeu, c’est l’avenir de ce pays en jeu. Il y’a pas plus important que ça. » Réagit un Dakarois. Un autre de fulminer, « Le Sénégal je le connaissais pas comme ça. On connaissait le pays de la Teranga comme un pays de paix, pas un pays de violences ni de disputes, ni de tirailler le pouvoir. Ça me dépasse, ça a beaucoup changé depuis certains temps. » Une dame, meurtrie par ce qui s’est passé, déclare avoir hâte d’aller faire son devoir citoyen. « Je suis très pressée d’aller voter. C’est la fin de la crise, c’est pour cela. J’ai voté deux fois, mais cette crise là, je ne l’ai jamais vécue. Il y’a des morts, il y’a des blessés, il y’a des gens emprisonnés. Ça me fait mal au coeur. On est fatigués vraiment. On veut la paix, que tout se passe bien. Pas de violences, pas d’agressions. Je crois au vote, je crois à la démocratie. »