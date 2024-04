Présidentielle 2024 : Tiken Jah Fakoly, « la force du Sénégal c’est sa langue (Wolof). Quand tout le monde parle la même langue, quand on peut se comprendre, ça joue et c’est très important »

XALIMANEWS-Dans une vidéo publiée sur Youtube, le célèbre et très engagé chanteur ivoirien, Tiken Jah Fakoly, a évoqué un facteur déterminant, dans la consolidation de la démocratie sénégalaise et qui a abouti à une alternance le 24 mars 2024 avec la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Pour l’artiste ivoirien, la langue Ouolof est bénéfique pour la démocratie sénégalaise.

Après avoir déclaré que l’avènement de Bassirou Diomaye Faye la magistrature suprême du Sénégal, « c’est un évènement historique » et « un événement qui va instruire beaucoup de jeunes », le chanteur reggaeman ivoirien revient sur un élément qui pour lui a été déterminant dans la consolidation de la démocratie au Sénégal voire la victoire du poulain d’Ousmane Sonko face au camp du pouvoir. « Pour moi la force du Sénégal c’est sa langue. Le fait que tout le monde pratiquement parle Wolof, la majorité en tout cas, une grande majorité, c’est ça qui est super. Quand tout le monde parle la même langue, même si il y’a des injustices, quand on peut se comprendre, ça joue et c’est très important ». A déclaré Tiken Jah, qui poursuit, Donc je pense que c’est l’avantage que des pays comme le Sénégal et le Mali ont d’avoir une langue », comparé à son pays, « Comparativement à la Côte d’Ivoire où la langue nationale c’est pratiquement le Français. Et donc ça fait que y’a plusieurs ethnies, dès que y’a une ethnie qui va au pouvoir, ça devient un problème de clans etc.., et je pense que c’est comme ça dans beaucoup de pays d’Afrique ».A reconnu l’auteur-compositeur et interprète.