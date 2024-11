Présidentielle américaine : l’inquiétude des communautés d’origine étrangère face à la violence des propos sur l’immigration

XALIMANEWS-À l’approche de l’élection présidentielle américaine, la question de l’immigration domine les débats, avec des prises de position radicales qui suscitent des inquiétudes au sein des communautés d’origine étrangère

La question de l’immigration s’est imposée comme un enjeu majeur lors de la campagne présidentielle du 5 novembre aux États-Unis, ainsi que dans plusieurs référendums locaux qui lui sont dédiés. Si Donald Trump s’est distingué par la radicalité de ses déclarations, annonçant son intention de mener la plus grande opération d’expulsion de l’histoire américaine, y compris en mobilisant l’armée, Kamala Harris, de son côté, prône également une politique migratoire ferme.

L’immigration est devenue un sujet central du débat électoral. Selon Radio France Internationale qui cite un sondage Gallup, six Américains sur dix, soit une majorité, sont favorables à une réduction de l’immigration, un phénomène qui n’était pas survenu depuis vingt ans.

David Monda, chercheur en sciences politiques à l’université de New York, souligne que cette dynamique pourrait entraîner un durcissement de la politique migratoire après l’élection. « Si Donald Trump l’emporte, ce serait particulièrement marqué, mais ce n’est pas une situation qui lui est exclusive », explique-t-il au micro de RFI. « Le climat général est de plus en plus hostile à l’égard des immigrés. »