«Nous voulons changer le devenir des populations à travers un projet basé sur les principaux enjeux qui interpellent notre nation à savoir les politiques économiques et fiscales pour favoriser une croissance économique durable et inclusive, l’éducation pour l’inclusion de tous les jeunes sénégalais et la prise en compte de nos valeurs, pour améliorer notre cadre de vie et lutter contre le changement climatique, etc», affirme Cheikh Dieng dans des propos relayés par Walfnet.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy