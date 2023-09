Les propos du patron de Benno peuvent être assimilés à une mise en garde lancée aux contestataires de la candidature du Premier ministre Amadou et qui ont jusqu’ici pour noms : l’ex-chef du gouvernement, Mahammed Boun Abdallah Dionne, le ministre démissionnaire de l’Agricul-ture et maire Bby de la commune de Linguère, Aly Ngouille Ndiauye, et l’ex-Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) et maire de Kolda, El Hadj Mouhamadou Diao dit Mame Boye. Jusqu’à preuve du contraire, ces derniers maintiennent leur ambition de se présenter à l’élection présidentielle de 2024.

