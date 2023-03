Par ailleurs, le Professeur Mary Teuw Niane ambitionne de « faire du Sénégal, avant dix ans, un des vingt premiers pays au monde producteurs de bus, de camions, de tracteurs, de motoculteurs et de machines-outils, de faire du Sénégal le premier pays numérique d’Afrique avant dix ans, de faire de la Diaspora la quinzième région du Sénégal avec toutes les conséquences qui en découlent également d’ assurer à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais les trois repas quotidiens avec une alimentation abondante, saine et pas chère et enfin de faire du Sénégal le pays le plus propre d’Afrique ».

« Le Sénégal est un pays de valeurs, de tolérance, de solidarité, de téranga, de dialogue et de paix, misent en exergue pour le professeur Mary Teuw Niane, pour citer le devoir impératif et collectif des Sénégalaises et Sénégalais de préserver le Sénégal des menaces, des risques d’instabilité et de perte de la cohésion sociale qui le caractérise », lit-on dans le document.

