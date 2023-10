XALIMANEWS -Me Sidiki Kaba s’engage à organiser des élections libres et transparentes. Après le dernier remaniement ministériel, Felix Antoine Diome quitte son poste de ministre de l’intérieur et le cède à Me Sidiki Kaba.

