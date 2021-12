Un premier travail mais qui n’est qu’une étape pour les victimes de Yahya Jammeh. Désormais, pour elles, le temps judicaire est arrivé : « Cette commission fait de la Gambie un pays de droit, estime Baba Hydara, mais ce n’est pas terminé. C’est important que les coupables soient jugés devant un tribunal. Aujourd’hui, on a des meurtriers qui marchent dans les rues, c’est le cas de ceux qui ont tué mon père. Moi ça me rend en colère. Il faut que le président honore les recommandations de la Commission et poursuivent ces criminels. C’est devenu un sujet de cette campagne électorale. Tous les candidats à la présidentielle savent que c’est important. Le président Barrow a évoqué le sujet lors de sa candidature. On a eu Ousainou Darboe ou encore Essa Fall qui nous ont promis de faire le nécessaire s’ils étaient élus. »

Durant les cinq années du mandat d’Adama Barrow, la Commission vérité et réconciliation a été mise sur pied, elle a fait un travail de recherche et d’audition. Elle a recueilli plusieurs centaines de témoignages qui ont donc été rendus publics et elle a levé le voile définitivement sur les atrocités du régime, selon Reed Brody, avocat et défenseur des droits humains : « Les Gambiens ont été émus par les témoignages. Peu de gens avaient apprécié la profondeur de la criminalité du régime. Cela a été vraiment un modèle de sensibilisation de tout un peuple. »

