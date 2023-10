Selon Ayib Daffe, dès leur arrivée à la DGE, « l’agent en faction nous a dit qu’il va nous annoncer. Ensuite ses supérieurs sont arrivés pour nous dire,qu’ils vont aller en tout cas nous annoncer auprès du Directeur général des Élections. Et quand il est revenu, il a dit que le Commissaire lui a dit que le Directeur général des Élections ne reçoit personne aujourd’hui. C’est bien les mots que je vous dis, la DGE ne reçoit personne. Il y’a aucun motif. » A d’abord réagi le mandataire de Pastef dans une vidéo publiée par Kewoulo. Pour Ayib Daffe, « c’est vraiment de l’arbitraire, on est dans un état policier, on est dans une dictature. » Le membre de PASTEF de renchérir, « La séparation des pouvoirs est violée et vous savez bien que le Président de la république avait dit lui même qu’il veillera personnellement à l »exécution stricte de toutes les décisions de justice. Nous notons aujourd’hui que la justice est bafouée, la justice est violée, la justice est traînée par terre, par une administration en l’occurrence la DGE, le ministère de l’intérieur, qui refusent d’exécuter les décisions de justice. »

