Face à la journaliste Aissata Ndiathie, le fondateur du Forum Civil, est revenu sur la décision du juge du tribunal de grande instance de Dakar le 14 décembre 2023, qui a confirmé la décision prise il y’ à quelques semaines par son collègue de Ziguinchor, Sabassy Faye, ordonnant la réintégration d’Ousmane Sonko dans les listes électorales. Pour Maître Mame Dama Gueye, « Il faut en prendre acte, et puis l’appliquer, comme c »est prévu par la loi. C’est ça l’état de droit. » A d’abord réagi, l’ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Sénégal. Ce dernier de renchérir, « Il y’a une décision de justice qui a été rendue. On a la première fois, manqué l’occasion de se confondre à la loi parce que il faut se souvenir que la décision rendue par le juge de Ziguinchor n’avait pas été appliquée, la DGE avait refusé de l’appliquer en prétextant de l’intention de l’état de former un pourvoi et en prêtant du fait que c’était une décision qui était pas définitive. Son raisonnement c’était pas valable. Et on se souvient aussi, que la CENA, après avoir invitée la DGE a se confondre a cette décision, a été proprement virée et remplacée de manière assez brutale. » L’avocat d’estimer que : « Maintenant il faut quand même qu’on respecte les règles. Cette décision a été rendue, après la cassation et renvoi. Cette décision, elle s’impose et doit être exécutée. Elle est exécutoire parce que que c’est la loi qui prévoit que c’est exécutoire. C’est l’article 47 du code électoral qui le prévoit. Il faut appliquer la loi, c’est ça l’Etat de droit. »

