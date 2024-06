Presse : Alioune Sall annonce la publication de « la liste des médias officiellement reconnus » par le ministère de la communication

XALIMANEWS-Le ministre de la communication, Alioune Sall, a annoncé, mardi, la publication prochaine de la liste des entreprises de presse reconnues par le ministère de la communication. Selon lui, cette décision va permettre de « connaitre les vrais propriétaires de ces entreprises de presse afin que nul n’en ignore et que les médias ne soient pas considérés comme des outils d’influence ou de lobbying. »

« Je tiens à rappeler que le nouveau gouvernement et les partenaires des médias notamment les associations présentes ici ainsi que nos partenaires techniques des nations unies et de la société civile, mettront tout en œuvre pour garantir une plus grande transparence de la gouvernance du secteur des médias. Ce qui revient à publier la liste des médias officiellement reconnus par nos services, mais plus encore de connaitre les vrais propriétaires de ces entreprises de presse afin que nul n’en ignore et que les médias ne soient pas considérés comme des outils d’influence ou de lobbying », a déclaré le ministre.

Alioune Sall s’exprimait mardi à l’occasion de la journée de réflexion avec les acteurs des médias sur l’intégrité de l’information face à la désinformation et aux discours de haine.

« Les entreprises de presse demeurent des entreprises régies par les règlements en vigueur et doivent aussi se conformer aux lois en payant leurs impôts, surtout si ces contributions sont prélevées des revenus de leurs travailleurs. Le premier responsable pour la garantie de conditions optimales de travail du professionnel des médias, demeure son employeur. L’Etat du Sénégal en ce qui le concerne ne ménagera aucun effort pour accompagner les entreprises sérieuses, qui font preuve d’une gouvernance financière saine dans leur développement », a-t-il ajouté.