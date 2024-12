Presse : La liste des médias dits reconnus par l’État publiée (Document provisoire)

XALIMANEWS- Le ministre de la Communication, Alioune Sall, a rendu publique ce mardi une liste des 112 médias officiellement reconnus par l’État du Sénégal. Cette reconnaissance est accordée aux organes de presse ayant respecté le Code de la presse en vigueur. Sur les 535 médias recensés par le gouvernement, la liste inclut 54 presses en ligne, 10 chaînes de télévision, 14 journaux, 14 stations de radio, 11 radios communautaires et 6 Web TV. Selon le ministre, cette liste est provisoire. Les médias non reconnus disposent d’un délai de 72 heures pour se mettre en conformité avec la législation. Passé ce délai, ceux qui ne se seront pas régularisés perdront leur accès aux aides publiques et à l’attribution de marchés publics.