Présumée implication dans trois cambriolages : Le chanteur Soriba arrêté par la Dic

XALIMANEWS-Soriba Kouyaté se trouve actuellement dans une situation délicate après son arrestation simultanée avec l’un de ses frères pour leur implication présumée dans trois cambriolages à Dakar, selon les informations de Libération. L’Observateur explique de son côté que l’arrestation de l’artiste a été le résultat d’une surveillance par la Division des investigations criminelles (DIC), débutée à la suite de plaintes déposées par trois personnalités victimes de vols où des bijoux et une somme d’argent ont été dérobés, pour un préjudice financier dépassant un demi-milliard de francs CFA en or et en argent liquide.

En plus des empreintes digitales découvertes sur les lieux des cambriolages, des caméras de surveillance ont capturé la voiture de Soriba Kouyaté, et un complice l’a également incriminé, accélérant ainsi son arrestation. L’artiste a été appréhendé alors qu’il se préparait à prendre un vol pour Paris, comme le souligne Libération, et a été conduit aux locaux de la DIC où il a avoué les faits.