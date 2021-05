XALIMANEWS- Comme une trainée de poudre, une information circule en ce moment faisant état dune prétendue déclaration de candidature du ministre Amadou Ba à la mairie des parcelles assainies. Selon sa cellule de Com’: » La déclaration de candidature à la mairie des parcelles assainies qui m’est prêtée est fausse. C’est une affabulation qui n’engage que leurs auteurs. Je n’ai jamais fait acte de candidature. Si ce devait être le cas, je l’aurais par des voies les plus indiquées mais aussi à haute et intelligible voix » Et le Ministre Amadou Ba de faire une précision de taille. J’appartiens à un parti politique organisé dirigé par le Président Macky Sall pour le compte duquel je travaille. Je me conformer à ses directives et recommandations comme je l’ai toujours fait » Conclut-il

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy