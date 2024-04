Prise de fonction officielle du président Bassirou Diomaye Faye : Une nouvelle ère s’ouvre pour le Sénégal

XALIMANEWS-Ce mardi 2 avril 2024 marque un moment décisif dans l’histoire politique du Sénégal avec l’investiture du cinquième président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

La cérémonie aura lieu au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio et rassemblera une assistance prestigieuse, incluant une quinzaine de chefs d’État et de gouvernements.

Parmi les dignitaires présents, figurent des chefs d’État tels que Adama Barrow de la Gambie, Umaro Cissoko Embalo de la Guinée-Bissau et Julius Madabio de la Sierra Leone. Ils ont été accueillis, hier lundi, par le Premier Ministre Me Sidiki Kaba à l’aéroport militaire Leopold Sedar Senghor.

Cette investiture revêt une importance particulière puisqu’elle marque la fin du mandat du président sortant Macky Sall, conformément à la tradition républicaine sénégalaise, institutionnalisée depuis 1963.

En plus des présidents déjà présents, ceux de la Guinée, du Ghana, du Cap-Vert et de la Mauritanie sont attendus dans la matinée d’aujourd’hui. De plus, des figures influentes comme le Président de l’Union Africaine Moussa Faki et le Président de la Commission de la CEDEAO ont également fait le déplacement à Dakar pour cet événement historique.

Cette prestation de serment, au-delà de sa dimension cérémonielle, symbolise la continuité démocratique au Sénégal et renforce les liens diplomatiques avec les nations africaines. Le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, débutera ainsi son mandat sous les auspices d’une mobilisation internationale, annonçant un avenir de coopération et de développement pour le Sénégal et ses partenaires sur le continent.