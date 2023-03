Les prisonniers politiques de Macky Sall, les arrestations et emprisonnements arbitraires sont les autres raisons en plus du refus du troisième mandat illégal et illégitime de Macky Sall, en plus du refus de la liquidation de la candidature de Ousmane Sonko, de poursuivre la RÉSISTANCE pour le départ constitutionnel et démocratique de Macky Sall au plus tard le 24 février 2024.

