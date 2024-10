Prix Nobel 2024 de médecine : Les Américains Victor Ambros et Gary Ruvkun distingués

XALIMANEWS- Le prix Nobel de médecine 2024 a été attribué lundi, conjointement aux Américains Victor Ambros et Gary Ruvkun pour la découverte du microARN et son rôle dans la régulation post-transcriptionnelle des gènes, a annoncé lundi l’organisme décernant le prix.

Gary Ruvkun et Victor Ambros sont des biologistes moléculaires. Ils sont récompensés pour leur découverte des microARN, nouvelle classe de molécule ARN minuscule jouant un rôle crucial dans la régulation de l’activité des gènes.

« Leur découverte révolutionnaire a révélé un principe de régulation des gènes complètement nouveau qui s’est avéré essentiel pour les organismes multicellulaires, y compris les humains », écrit lundi l’Assemblée Nobel de l’institut Karolinska de Stockholm, qui décerne le Nobel de physiologie ou de médecine. Les microARN « sont d’une importance fondamentale pour le développement et le fonctionnement des organismes ».

Découvertes publiées en 1993

Victor Ambros, 70 ans et Gary Ruvkun, 72 ans, ont publié en 1993 dans deux articles séparés leurs découvertes sur « un nouveau niveau de régulation des gènes » qui s’est avéré décisif. En collaboration, mais travaillant séparément, ils ont mené des recherches sur un ver rond d’un millimètre, C. elegans, afin de déterminer pourquoi et quand les mutations cellulaires se produisaient.

« Un dérèglement de la régulation des gènes peut entraîner des maladies graves telles que le cancer, le diabète ou l’auto-immunité. C’est pourquoi la compréhension de la régulation de l’activité des gènes est un objectif important depuis plusieurs décennies », souligne le communiqué.

L’an dernier, le prix Nobel de médecine avait consacré les avancées de la chercheuse hongroise Katalin Kariko et de son collègue américain Drew Weissman dans le développement de vaccins à ARN messager, décisifs dans la lutte contre le Covid-19.