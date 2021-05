En effet, le journaliste avait été mis en garde à vue depuis le 12 mai 2021 et avait commis les célèbres avocats Me Ciré Clédor Ly et Me Moussa Sarr pour sa défense tandis que les parties civiles se sont désistées.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy