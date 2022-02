Ce lundi été prévu le procès en appel d’imam, un procès qui a été renvoyé jusqu’au 30 mais causant la colère de Dame Mbodje.



« On ne peut pas être dans un pays où on autarcie les honnêtes hommes alors que les homosexuels et les malfaiteurs vivent librement sans soucis. On ne va plus accepter que les voleurs soient soutenus et laissés en liberté alors que les dignes fils qui contribuent à l’éducation de nos enfants comme imam Ndao soient diabolisés et incarcérés », a déclaré Dame Mbodj à la sortie du tribunal de Dakar.



Il poursuit, « nous lançons le message au président Macky Sall parce que c’est lui qui est derrière tout ce qui se passe actuellement. Donc s’il voit cette mobilisation, il doit savoir s’il ne veut pas de la violence il n’a qu’à laisser imam Ndao faire son travail qui consiste à éduquer les sénégalais. S’il veut terminer les deux ans de son mandat en paix, il n’a qu’à laisser imam Ndao et tous ses compagnons tranquillement. On lance un message au Président Macky Sall que l’on n’acceptera plus que le procès soit renvoyé une nouvelle fois ».

« Je remercie tous les sénégalais pour la mobilisation, cela montre que la majorité des Sénégalais est derrière imam Ndao. Lorsqu’on dirige un pays, il faut le faire en respectant la loi. Le président Macky Sall lui, met en avant sa force. Tout ce qui se passe dans ce pays comme injustices et irrégularités incombe sa seule responsabilité », conclut-il.