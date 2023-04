Et comme toujours du dispositif de sécurité a été mis en place. Ainsi, la cité Keur Gorgui est encore barricadée par les Forces de défense et de sécurité. Tous les accès et issues qui mènent à la maison d’Ousmane Sonko, leader des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) sont bloqués.

