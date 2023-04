Principale source de tension politique depuis le 2 février dernier, cette affaire a été vidée le 30 mars après 4 renvois sous fond de confrontation et de manifestations violentes dans plusieurs localités du pays par le tribunal correctionnel qui a reconnu Ousmane Sonko coupable du délit de diffamation et l’a même condamné à 2 mois de prison avec sursis assorti de 200 millions de FCFA de dommages et intérêts à payer à la partie civile. Un verdict salué par certains avocats de la partie civile dont l’ancien bâtonnier du Barreau de Paris Me Pierre-Olivier Sur qui avait même indiqué que cette décision du tribunal a « réparé l’honneur bafoué » de son client mais aussi a « permis d’apaiser la tension dans le pays ».

