XALIMANEWS: Le contentieux qui oppose Serigne Mboup, actuel président de l’Union des Chambres de commerce du Sénégal (Unccias), aux membres du bureau de la Chambre de commerce et d’industrie de Dakar (Ccid), a été vidé, selon Le Quotidien. La décision rendue par le juge de la 3e Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande instance de Dakar a été défavorable à l’actuel président de la Chambre de commerce de Kaolack. Serigne Mboup a été tout simplement débouté de sa demande. Il poursuivait 12 membres du bureau de la Chambre de commerce pour diffamation. Mais, il faut préciser que seuls trois prévenus avaient déféré à la convocation du juge de la Chambre correctionnelle au moment où les 9 autres sont jugés réputés contradictoires. Toutefois, en rendant sa décision, le juge a relaxé les prévenus des faits qui leurs sont reprochés et a débouté Serigne Mboup de sa demande estimée à un milliard de francs et 10 millions en cas de retard de paiement. Pour rappel, Serigne Mboup avait fait une sortie dans une télévision de la place où il aurait tenu des propos non fondés par rapport à l’institution qu’est la Chambre de commerce, et d’industrie de Dakar. Ainsi, le bureau de la Chambre de commerce de Dakar a sorti une délibération publiée au Journal officiel pour rétablir la vérité. D’ailleurs, le bureau avait ainsi décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre sa participation à l’Union nationale des Chambres de commerce d’industrie et d’agriculture du Sénégal (Unccias). Mais, après avoir pris con­nais­sance de cette délibération, le président de la Chambre de commerce de Kaolack s’est estimé diffamé. C’est dans ce sens qu’il a porté plainte contre les 12 membres du bureau pour diffamation. Car selon lui, cette délibération présentée dans le Journal officiel a porté atteinte à son honneur et à sa considération. La défense attend de voir si Serigne Mboup va interjeter appel.

