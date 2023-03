XALIMANEWS: Invité de l’émission Grand Jury sur la RFM, le Dr Cheikh Gueye, président du cadre unitaire de l’islam pour la paix et le vivre ensemble au Sénégal, milite pour un nouveau renvoi du procès en diffamation opposant Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang. Le président du Cudis justifie sa position par la période actuelle marquée par le carême et le ramadan, où les acteurs économiques ont besoin d’une pause d’activités politiques. Face aux querelles politiques qui ont fini d’installer le pays dans une tension sévére, notamment avec l’opposition qui appelle à manifester et le chef de l’Etat qui met en garde les faiseurs de troubles, le Dr Cheikh Gueye, du Cudis invite les acteurs à s’appuyer sur cette période d’élévation spirituelle marquée par le ramadan et le carême pour éviter des lendemains difficiles pour le pays. « Nous observons en tout cas la surenchère d’un côté ou d’un autre. Chacun veut montrer qu’il ne va pas laisser faire. Je pense que nous sommes dans cette ambiance là, mais encore une fois c’est le moment aujourd’hui, de lancer un appel pour qu’on renonce dans cette période aux manifestations », invite Dr Cheikh Gueye.

