Dans son récit, Élysée Ilboudo précise que Hyacinthe Kafando s’est saisi de la direction de son véhicule et a dirigé celui-ci contre l’entrée du bâtiment où le président Sankara était en réunion. « Quand le véhicule a défoncé la porte, Hyacinthe et ses hommes sont descendus et ont ouvert le feu dans le désordre tuant l’un des gardes du président Sankara poursuit l’ex-chauffeur de Blaise Compaoré. » Puis l’accusé poursuit : « Le président Thomas Sankara est sorti a demandé ce qui se passait. En guise de réponse, Hyacinthe Kafando et ses hommes ont tiré sur lui ». « Quels types d’armes et de munitions aviez-vous utilisé ? » demande ensuite le parquet militaire. « Je ne sais vraiment pas. On avait des kalachnikovs et des pistolets automatiques », rétorque l’accusé qui avait 28 ans au moment des faits. Selon le parquet, les résultats d’analyse après les exhumations ont montré qu’il s’agissait des munitions incendiaires, explosives et ordinaires qui ont été utilisées durant le coup d’État.

Accusé d’avoir donné la mort avec préméditation en concertation avec Hyacinthe Kafando, et de complicité d’attentat à la sûreté de l’État, le soldat de première classe Élysée Ilboudo était, au moment des faits, conducteur au sein de la garde rapprochée de Blaise Compaoré. « Je reconnais les faits », répond l’accusé à la barre suite à la présentation des charges contre lui. Il explique que le 15 octobre, le commando est parti du domicile de Blaise Compaoré à bord de deux véhicules sur instruction de l’adjudant-chef Hyacinthe Kafando. « Au Conseil de l’entente, on a fait une escale au pied-à-terre de Blaise Compaoré. Hyacinthe et les autres sont montés dans un appartement et redescendus », poursuit le soldat.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy