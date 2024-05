Proche Orient-Iran/Mort d’Ebrahim Ra?ssi : des présentateurs israéliens estiment que le régime des ayatollahs restera en place

XALIMANEWS-La situation en Iran est suivie de près en Israël, où les relations avec Téhéran sont extrêmement tendues dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Après la mort du président Ra?ssi, les premières réactions israéliennes sont extrêmement prudentes, rapporte RFI.

Acteur majeur au Moyen-Orient, l’Iran se positionne comme un leader dans le soutien apporté au Hamas et à la cause palestinienne. En Israël, c’est le silence radio pour le moment, aucune réaction officielle n’a été émise à la suite de la mort du président iranien Ra?ssi. Cependant, des sources politiques anonymes citées par les médias et relayées par Radio France internationale, affirment qu’Israël n’est en rien impliqué dans l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie au président iranien et à son ministre des Affaires étrangères, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. Il convient de rappeler que la tension entre les deux pays a frôlé l’embrasement à plusieurs reprises ces dernières semaines, notamment après que l’Iran a lancé une vaste attaque de drones et de missiles contre Israël, dont la plupart ont été interceptés. Cette attaque faisait suite au raid israélien sur le consulat iranien à Damas début avril, ayant fait une dizaine de morts, dont deux importants commandants militaires chargés des opérations en Syrie et au Liban.

Selon toujours RFI, ce lundi matin, en Israël, ces mêmes sources estiment que la disparition d’Ebrahim Raïssi et de son chef de la diplomatie, Hossein Amir-Abdollahian, n’aura pas de conséquences directes pour Israël. Cependant, il reste à voir qui prendra leur succession.