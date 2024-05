Proche-Orient : L’Espagne, l’Irlande et la Norvège annoncent ce mercredi 22 mai leur décision conjointe de reconnaître un État palestinien

XALIMANEWS-L’Espagne, l’Irlande et la Norvège ont annoncé ce mercredi 22 mai leur décision conjointe de reconnaître un État palestinien, espérant inciter d’autres nations à suivre leur exemple, a rapporté RFI.

Selon le média français, cette initiative survient à un moment où la solution à deux États est « en danger » en raison du conflit actuel à Gaza.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a été le premier à annoncer cette reconnaissance le 28 mai, lançant par la même occasion un appel fort à d’autres pays pour qu’ils suivent cet exemple. Saluant un « jour historique », son homologue irlandais Simon Harris l’a suivi peu de temps après, tout comme le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, l’une des voix les plus critiques envers l’opération militaire lancée par Israël dans la bande de Gaza en représailles à l’attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre en territoire israélien. » Le Premier ministre Netanyahu n’a pas de projet de paix pour la Palestine « , a dénoncé devant les députés le leader socialiste espagnol. Ce dernier de poursuivre : « Lutter contre le groupe terroriste Hamas est légitime et nécessaire après le 7 octobre, mais Netanyahu provoque tant de douleur, de destruction et de rancœur à Gaza et dans le reste de la Palestine que la solution à deux États est en danger. » Pedro Sánchez a précisé que la reconnaissance d’un État palestinien par Madrid interviendra également le 28 mai, lors du prochain Conseil des ministres.

https://x.com/sanchezcastejon/status/1793186330920288614?t=J2UtnITiCb8z_WB8Wzm7vQ&s=19