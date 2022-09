Les engrais sont à leur prix le plus élevé depuis trois ans, le DAP passant de $ 747 la tonne en février 2022 à $ 938 en mars. Quant à l’urée et la potasse (MOP), ils ont grimpé respectivement de 22% et 44%. Or, en Afrique, le verger vieilli, les rendements sont faibles et la vulnérabilité aux maladies élevée, ce qui conduit à recourir aux intrants.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy