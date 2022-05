L’Allemagne est en discussions « intensives » avec le Sénégal pour participer à des projets autour des ressources en gaz du pays ouest-africain, lui-même prêt à alimenter l’Europe, ont annoncé le 22 mai le chancelier allemand Olaf Scholz et le président sénégalais Macky Sall. Lors d’une conférence de presse conjointe, les deux dirigeants s’exprimaient sur les conséquences de la guerre en Ukraine et son impact sur les approvisionnements en énergie, en particulier pour l’Allemagne, très dépendante du gaz russe. Ce gaz naturel liquéfié dont la production avait été annoncée dès 2021 au large de la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, est d’une importance capitale pour le président Macky Sall. Pour la production en décembre 2023 dans la première phase, le président Macky Sall a annoncé une capacité de 2,5 millions de tonnes par an de gaz liquéfié.

