En outre, indique le communiqué, le président Macky Sall rappelle à Aminata Assome Diatta, ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises, ‘’l’impératif de finaliser en urgence avec les organisations de boulangers et les associations de consommateurs, des actions consensuelles et durables de stabilisation et de développement du secteur de la boulangerie à la satisfaction de toutes les parties impliquées’’.

