« Kaolack a une histoire avec la moto et cette activité a pris naissance au Sénégal à partir de la ville de Kaolack. Aujourd’hui, plus de sept mille jeunes travaillent dans cette activité. Il nous faut les accompagner, les organiser pour en faire un véritable métier, en organisant le secteur, leur donner les moyens, les équipements, le port de casques, de gants, de genouillères, des coudières et leur donner l’assurance maladie et l’assurance retraite », a plaidé le chef de l’Etat.

Dans le cadre de cette initiative, Macky Sall a explicitement chargé le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, ainsi que le ministre des Finances et du Budget, de restructurer le volet jeunesse et inclusion. L’objectif est de renforcer les allocations budgétaires, en mettant particulièrement l’accent sur des secteurs tels que le sport et les activités informelles, avec une attention particulière portée aux mototaxis, également connues sous le nom de ‘Jakarta’, opérant à Kaolack.

