Programme Diomaye Président : Fin de cycle pour la Primature, le Sénégal connaitra un Vice-Président

« Le projet d'un Sénégal juste et prospère » du candidat Bassirou Diomaye Faye prévoit un changement de taille.



Dans la partie intitulé « Renouveau institutionnel et engagement africain », le candidat Diomaye Faye acte une sérieuse réforme des institutions, à côté d’un engagement au service de l’Afrique.

Il prévoit la réduction des prérogatives proéminentes du Président de la République. Ainsi, Bassirou Diomaye Faye compte supprimer le poste de Premier ministre pour instaurer celui de vice-président. Ce dernier sera élu en tandem avec le Président de la République. Diomaye, en tant que Président, mettrait une « Cour constitutionnelle » qui sera au sommet de l’organisation judiciaire.



« Nous mettrons fin à la concentration des pouvoirs entre les mains du Président de la République en instituant sa responsabilité, sa révocabilité et son obligation de rendre des comptes ; Nous instaurerons la responsabilité politique du Président de la République en introduisant la procédure de destitution pour manquement grave dont le contenu sera précisé ; Nous instaurerons le poste de vice-président, élu en tandem avec le Président de la République et supprimerons le poste de premier ministre. Les prérogatives institutionnelles de chacune des deux têtes de l’exécutif seront clairement réparties », lit-on dans le document qui acte, ainsi, le programme de Bassirou Diomaye Faye à la Présidence de la République.