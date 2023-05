L’accès à un logement décent constitue une préoccupation majeure des ménages sénégalais. Sur cette base, les plus hautes autorités ont pris l’option de placer l’habitat social au coeur des politiques d’inclusion sociale. Cette option inscrite dans le Plan Sénégal Emergent (PSE) s’est traduite par le choix du logement comme secteur prioritaire dans la réalisation des projets et programmes. C’est dans ce cadre que s’inscrit la création en 2020 du Fonds pour l’Habitat Social (FHS) pour une meilleure prise en charge de la problématique du financement de l’accès au logement en favorisant la mitigation des risques et la solvabilité des ménages acquéreurs, à travers la mise en place d’instruments appropriés notamment la garantie, la bonification et le système de location-vente.

« En plus d’accélérer et de favoriser l’accès à la propriété, Kajom Capital encouragera également les Sénégalais à épargner et à mieux planifier leur retraite et l’éducation de leurs enfants: ce véhicule de location-vente offrira des opportunités d’investissement aux structures financières comme les assurances », a-t-il ajouté.

