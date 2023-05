« OUI » à la protection des enfants contre le trafic de personne et leur enrôlement dans les groupes armées (article 3); « OUI » à l’abolition totale de l’esclavage, la torture et le traitement inhumain (article 4); « OUI » pour la mobilisation en cas de guerre de tout citoyen âgé de 18 ans au moins pour la défense de la patrie (article 24); « OUI » pour que toute les langues nationales soient les langues officielles et le français la langue de travail (article 31); « OUI » à la souveraineté de l’État Malien sur son territoire et ses ressources naturelles (article 41,42); « OUI » pour que le Président de la République soit de nationalité malienne d’origine (article 46); «OUI » pour le fait que le Président de la République nomme le premier ministre avec la capacité de mettre fin à ses fonctions (article 57); « OUI » à la destitution du Président de la République pour haute trahison et corruption (article 73,74); « OUI » à la possibilité pour la Mali de battre et émettre sa propre monnaie nationale (article 115); « OUI » pour la valorisation des fonctions des légitimités traditionnelles gardiennes de nos valeurs de nos us et coutumes (article 179); « OUI » pour la possibilité pour le Mali de renoncer à tout ou partie de sa souveraineté dans le cadre d’un accord d’association ou d’intégration avec un ou plusieurs état(s) africain(s) (article 180), a-t-il listé.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy