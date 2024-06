Projet pétrolier Sangomar et projet GTA : Petrosen a emprunté 884,99 millions de dollars aux trois opérateurs

XALIMANEWS-La Société des pétroles du Sénégal, Petrosen, a obtenu des prêts de plusieurs opérateurs pétroliers tels que Woodside, Bp et Kosmos. Selon le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2024-2026, consulté par le quotidien Libération, Petrosen a emprunté 450 millions de dollars à Woodside pour financer une partie de ses besoins liés au projet pétrolier Sangomar.

La convention avec l’entreprise australienne a été signée le 9 janvier 2020 pour une durée initiale de 5 ans, avec une prolongation de 2 ans à un taux d’intérêt de 6,5% par an après la date d’échéance jusqu’au remboursement complet du prêt. Le remboursement sera effectué à partir des revenus de la vente du pétrole brut de Petrosen.

Selon le quotidien, Petrosen a également utilisé un processus similaire pour le projet Grande Tortue Ahmeyim (GTA), impliquant Kosmos et Bp, visant le développement de deux champs de gaz offshore. En février 2019, Kosmos et Bp avaient signé des accords de prêt avec des compagnies pétrolières nationales de la Mauritanie et du Sénégal pour financer la part respective des deux compagnies nationales des coûts de développement encourus pour la première phase de production.

En ce qui concerne Petrosen, elle a reçu un prêt de 290,0145 millions de dollars de Bp sur une période initiale de 7 ans à un taux d’intérêt de 6,5% par an. Le remboursement de ce prêt est prévu sur les revenus de la vente de gaz naturel. Pour Kosmos, Petrosen a bénéficié d’une facilité de 144,9855 millions de dollars.